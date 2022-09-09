Логотип для интернет-магазина

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Закрыт33 заявки489 просмотров

Доброго времени суток, нужен логотип для интернет- магазина электроники, занимаемся Смарт-часами и беспроводными наушниками. Что должно быть на логотипе: планета Сатурн в самом центре и на его кольце написано наше название Universe_device, креатив приветствуется, желательно чтобы было как то косвенно отображено одно из двух либо AirPods либо Apple Watch на логотипе, так как данный лого будем использовать как аватар в инсте. Нужно дать понять четко человеку который будет искать нас, что мы занимаемся именно данной продукцией. В общем лого: планета Сатурн + наушники или Смарт часы где то, фон желательно чёрный и сам фон не должен быть пустой, то есть звездочки или что то вроде того писать в WA номер в профиле

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Hadoooken777
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