Логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт43 заявки404 просмотра

Потрібен логотип в мінімалістичним стилі для студії масажу.

3 года назад
Tetianalazor
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
3 отзыва
3 года назад
Ксения
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Тетяна
 
33 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Михайло
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ілля
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Яна
 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
49 отзывов
3 года назад
Милена
 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
2 часа назад
106 отзывов
3 года назад
Алексей
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлія
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Анастасія
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елена
 
40 лет
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
Елена
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
144 отзыва
3 года назад
Марина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Яна
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
39 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
145 отзывов
3 года назад
Дмитрий
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
11 часов назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Данило
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дарина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Марія
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
47 отзывов
3 года назад
Евгения
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
58 отзывов
3 года назад
Юліана
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
201 отзыв
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Максим
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Дарина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Виталий
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов
3 года назад
Вячеслав
 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
Катерина
 
48 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
64 отзыва
3 года назад
Анушаван
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Георгий
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
30 минут назад
61 отзыв
3 года назад
Максим
 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
3 года назад
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
64 отзыва
3 года назад
Давид
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
22 отзыва
3 года назад
Татьяна
 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
36 отзывов
3 года назад
Таисия
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад
Светлана
 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
455 отзывов
3 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Тз (бриф)

    $1

    Требуется разработать дизайнерское техническое задание для компании граф.design 'graphic lil chicha'. Задача включает создание логотипов и знаков, подходящих для бренда.

    Логотипы и Знаки3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка Лого для СТО

    Требуется разработать логотип для станции автоэлектрики, занимающейся ремонтом электрики и электроники автомобилей. Логотип должен быть агрессивным, модным и молодежным, отражая динамику и современность сферы услуг. Важно учесть специфику работы и целевую аудиторию.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип сыроварни

    Разработайте логотип для сыроварни с буквами А Я, которые могут находиться на фоне сыра или рядом с ним. Логотип должен быть круглый или овальный, включать название "сырферма АЯ" и предусматривать место для указания ИП.

    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать лого для телеграм канала

    Разработать логотип для телеграм канала 'Харьков Оперативный' в неоновом стиле. Оформление должно соответствовать цветам флага Украины. Пример будет предоставлен. Бюджет минимальный.

    Логотипы и Знаки3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание логотипа

    $85

    Необходимо разработать уникальный логотип для бизнеса. Ожидается создание дизайна, который будет отражать идентичность компании и привлекать целевую аудиторию. Учитывайте современным тенденциям в дизайне и предпочтениям клиента.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Иконка для языковой школы в инстаграм

    $7

    Требуется разработать иконки для инстаграм, соответствующие уже существующему логотипу языковой школы. Иконки должны быть лаконичными, запоминающимися и выделяться при поиске. Используйте голубой, фиолетовый и фуксию, придерживайтесь минималистичного стиля, чтобы символизировать серьезность и нацеленность на результат в обучении.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип для сервера CRMP

    $3

    Требуется разработка логотипа для сервера CRMP. Необходимо создать уникальный и привлекательный дизайн, который будет отражать тематику сервера. Ожидается проработка концепции и предоставление готовых файлов в необходимых форматах.

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    3 года назад