Требуется разработать логотип для станции автоэлектрики, занимающейся ремонтом электрики и электроники автомобилей. Логотип должен быть агрессивным, модным и молодежным, отражая динамику и современность сферы услуг. Важно учесть специфику работы и целевую аудиторию.
Тз (бриф)
нужен дизайнерский тз для компании граф.design "graphic lil chicha"
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