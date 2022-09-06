Требуется разработать иконки для инстаграм, соответствующие уже существующему логотипу языковой школы. Иконки должны быть лаконичными, запоминающимися и выделяться при поиске. Используйте голубой, фиолетовый и фуксию, придерживайтесь минималистичного стиля, чтобы символизировать серьезность и нацеленность на результат в обучении.
Создание логотипа
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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