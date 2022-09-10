Нужен логотип.

Фирма занимается реализацией проектов связанными с солнечными батареями. (Проектирование, подготовка, установка, итд)

Конкретное задание будет в среду к 13:00.

А к 18:00 нужен будет уже результат. Поэтому сейчас интересуют исполнители кто может в это время быть готов выполнить.