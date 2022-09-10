Логотип

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Завершен19 заявок354 просмотра

Нужен логотип.

Фирма занимается реализацией проектов связанными с солнечными батареями. (Проектирование, подготовка, установка, итд)

Конкретное задание будет в среду к 13:00.

А к 18:00 нужен будет уже результат. Поэтому сейчас интересуют исполнители кто может в это время быть готов выполнить.

3 года назад
C-WAY
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Всё супер, как и ожидали!
Спасибо за интересный и повторный проект, рекомендую

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