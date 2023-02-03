Нарисовать логотип для управляющей компании "Домовой"

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Завершен15 заявок1416 просмотров
#1$30

Всем привет.

Открываем конкурс на создание логотипа для управляющей компании. Компания называется Инженерные системы "Домовой". В логотипе обязательно должен присутствовать домовой, возможно с тонким намеком на инженерные системы. ВАЖНО! Домового нарисовать от руки. Как вы его изобразите, решать вам. Хотите мордашкой, хотите в полный рост, хотите по пояс. Логотип должен быть прямоугольным. Позиция домового на логотипе на ваш выбор. Проявите художественный талант. Главное, чтобы выглядело стильно и современно. Логотип должен привлекать к себе внимание, быть запоминаемым и легко узнаваемым. Законченное решение не требуется. Принимаются эскизы. Победитель получит 30$, а также возможно будет предложено довести эскиз до законченного решения (перевод в вектор, внесение корректировок). За это исполнитель получит еще 120$!

3 года назад
mjob
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

paravozik_peina
Александр 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
#1
Отличный исполнитель. Рекомендую
Странная ситуация.

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paravozik_peina
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3 года назад
#1
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