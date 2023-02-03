Необходимо разработать логотип для студии красоты Salbi. Логотип должен визуально ассоциироваться с салоном и отражать весь спектр предоставляемых услуг. Ожидается креативный и уникальный дизайн.
Нарисовать логотип для управляющей компании "Домовой"
Всем привет.
Открываем конкурс на создание логотипа для управляющей компании. Компания называется Инженерные системы "Домовой". В логотипе обязательно должен присутствовать домовой, возможно с тонким намеком на инженерные системы. ВАЖНО! Домового нарисовать от руки. Как вы его изобразите, решать вам. Хотите мордашкой, хотите в полный рост, хотите по пояс. Логотип должен быть прямоугольным. Позиция домового на логотипе на ваш выбор. Проявите художественный талант. Главное, чтобы выглядело стильно и современно. Логотип должен привлекать к себе внимание, быть запоминаемым и легко узнаваемым. Законченное решение не требуется. Принимаются эскизы. Победитель получит 30$, а также возможно будет предложено довести эскиз до законченного решения (перевод в вектор, внесение корректировок). За это исполнитель получит еще 120$!
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки57 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать логотип с макетами для визиток, наклеек и веб-страниц, включая страницы в ВК и Авито. Необходим оригинальный и привлекательный дизайн, подходящий для различных форматов и платформ.Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка логотипа для швейного производства. Необходимо создать уникальный и запоминающийся дизайн, отражающий специфику бизнеса. Ожидается качественный подход к разработке концепции и визуальных элементов логотипа.Логотипы и Знаки44 заявкиЗакрыт3 года назад
- $80
Необходимо разработать качественный логотип для компании, предоставляющей кадастровые услуги. Логотип должен быть представлен в трех форматах: оригинал в цвете, черно-белый вариант и дополнительное позиционирование. Финальный файл должен быть предоставлен в CorelDRAW после согласования. Ознакомьтесь с брифом для детальной информации.Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен3 года назад
- $10
Необходимо создать логотип и favicon с использованием букв 'T' и 'P'. Ожидается минимум 3 варианта дизайна. Логотип должен быть оригинальным и легко узнаваемым.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищется дизайнер для разработки логотипа нового бренда одежды. Необходимо создать уникальный и запоминающийся логотип, который будет отражать стиль и концепцию бренда. Ожидается оригинальный подход и профессиональное выполнение.Логотипы и Знаки44 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется разработка нескольких вариантов логотипа для организации, занимающейся производством запорной арматуры. Необходимо учесть уникальность и профессионализм в дизайне. Подробное техническое задание доступно для ознакомления.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад