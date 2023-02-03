# 1 — $ 30

Всем привет.

Открываем конкурс на создание логотипа для управляющей компании. Компания называется Инженерные системы "Домовой". В логотипе обязательно должен присутствовать домовой, возможно с тонким намеком на инженерные системы. ВАЖНО! Домового нарисовать от руки. Как вы его изобразите, решать вам. Хотите мордашкой, хотите в полный рост, хотите по пояс. Логотип должен быть прямоугольным. Позиция домового на логотипе на ваш выбор. Проявите художественный талант. Главное, чтобы выглядело стильно и современно. Логотип должен привлекать к себе внимание, быть запоминаемым и легко узнаваемым. Законченное решение не требуется. Принимаются эскизы. Победитель получит 30$, а также возможно будет предложено довести эскиз до законченного решения (перевод в вектор, внесение корректировок). За это исполнитель получит еще 120$!