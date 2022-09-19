# 1 — $ 65 # 2 — $ 10 # 3 — $ 5

Добрый день!

Задача: создать качественный логотип для компании по кадастровым услугам.

Заполненный бриф в приложении, ознакомьтесь с ним внимательно. Если нужны уточнения, пишите в ЛС.

Работу на просмотр предоставить минимум в трех форматах нанесения:

1) оригинал в цвете

2) черно-белый

3) одно дополнительное позиционирование (пример: на бумаге, под углом, классическая визитка и т.д. на ваш выбор)

Работы будут приниматься минимум 10 дней, далее по ситуации, так что успевайте/предупреждайте.

Оригинал после согласования нужно предоставить в CorelDRAW.

Всем удачи!