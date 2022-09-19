Необходимо создать логотип и favicon с использованием букв 'T' и 'P'. Ожидается минимум 3 варианта дизайна. Логотип должен быть оригинальным и легко узнаваемым.
Логотип Для Кадастровой Компании
Добрый день!
Задача: создать качественный логотип для компании по кадастровым услугам.
Заполненный бриф в приложении, ознакомьтесь с ним внимательно. Если нужны уточнения, пишите в ЛС.
Работу на просмотр предоставить минимум в трех форматах нанесения:
1) оригинал в цвете
2) черно-белый
3) одно дополнительное позиционирование (пример: на бумаге, под углом, классическая визитка и т.д. на ваш выбор)
Работы будут приниматься минимум 10 дней, далее по ситуации, так что успевайте/предупреждайте.
Оригинал после согласования нужно предоставить в CorelDRAW.
Всем удачи!
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищется дизайнер для разработки логотипа нового бренда одежды. Необходимо создать уникальный и запоминающийся логотип, который будет отражать стиль и концепцию бренда. Ожидается оригинальный подход и профессиональное выполнение.Логотипы и Знаки44 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется разработка нескольких вариантов логотипа для организации, занимающейся производством запорной арматуры. Необходимо учесть уникальность и профессионализм в дизайне. Подробное техническое задание доступно для ознакомления.Завершен3 года назад
- $16
Требуется разработка логотипа для пекарни с учетом заполненного брифа и выбранной цветовой стилистики. Важно обосновать расположение элементов дизайна, объяснив их значение и выбор. Подходите к задаче творчески и профессионально.Логотипы и Знаки7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать логотип в минималистичном стиле для магазина обуви в Instagram. Предоставлен концепт и общее видение, детали будут обсуждены с исполнителем.Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать логотип для строительной компании VSM Concept, занимающейся реставрацией и ремонтом старых и новых зданий. Услуги компании включают гипсокартон, покраску, укладку плитки и сантехнические работы. Ожидаются идеи и предложения по дизайну.Завершен3 года назад
- $50
Ищется дизайнер для создания логотипов и баннеров для мобильных приложений. Предлагается полный пакет графики: 1 логотип за 1000 руб и 6 баннеров за 2000 руб. Общая стоимость 3000 руб. Работы много, требуется только из РФ.Логотипы и Знаки12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать уникальный логотип для компании. Необходимо создать дизайн, который будет отражать индивидуальность бренда и его ценности. Ожидается оригинальный подход и внимание к деталям.Завершен3 года назад