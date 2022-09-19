Логотип Для Кадастровой Компании

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен10 заявок1327 просмотров
#1$65
#2$10
#3$5

Добрый день!

Задача: создать качественный логотип для компании по кадастровым услугам.

Заполненный бриф в приложении, ознакомьтесь с ним внимательно. Если нужны уточнения, пишите в ЛС.

Работу на просмотр предоставить минимум в трех форматах нанесения:

1) оригинал в цвете

2) черно-белый

3) одно дополнительное позиционирование (пример: на бумаге, под углом, классическая визитка и т.д. на ваш выбор)

Работы будут приниматься минимум 10 дней, далее по ситуации, так что успевайте/предупреждайте.

Оригинал после согласования нужно предоставить в CorelDRAW.

Всем удачи!

CorelDRAW
3 года назад
Stasage
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Победители конкурса

Odnoral
42 года
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад
#2
Благодарю за отличную работу для конкурса, призовое место ваше!
Очень интересный конкурс! Спасибо Станислав
VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
10 часов назад
3 года назад
#1
Прекрасная работа по логотипу, большое спасибо!
Станислав, спасибо за интересный конкурс. Как всегда всё супер! Рекомендую.
FANkill
Егор 
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
#3
Благодарю за отличную работу для конкурса, призовое место ваше!
Отличный конкурс

Заявки фрилансеров

Odnoral
42 года
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад
#2
ТОП-10
Логотипы и Знаки
VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
10 часов назад
3 года назад
#1
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Елена
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад
Софья
 
75 лет
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Была
месяц назад
64 отзыва
3 года назад
Евгений
 
45 лет
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Был
7 месяцев назад
28 отзывов
3 года назад
Мария
 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
FANkill
Егор 
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
#3
Григориій
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Давид
 
23 года
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Был
5 дней назад
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3 года назад
Никита
 
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