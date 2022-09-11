Предложить вариант логотипа для сайта и полиграфии

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок760 просмотров
#1$20

Для организации которая производит запорную арматуру нужно предложить варианты логотипа.

Подробное ТЗ по ссылке в гугл документе: 

https://docs.google.com/document/d/1nytxLhuM992PHxnrKraMtW02vK2mByK4ZVKV-wgQkyI/edit?usp=sharing

3 года назад
maksim-nb
Максим 
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21 час назад

Победитель конкурса

FANkill
Егор 
28 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
#1
Егор предложил лучший в конкурсе дизайна логотипа и помог с его доработкой.
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству.

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FANkill
Егор 
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