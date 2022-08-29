Создать логотип для кафе , по референсу

$20
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Закрыт39 заявок553 просмотра

Нужно нарисовать эскиз человека по фотографии, ( голова ) подобрать шрифт для названия заведения , есть готовый референс , очень простой , фотографии скину

3 года назад
zepline1993
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