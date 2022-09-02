Графический дизайнер
Графический дизайнер
В 2019 окончила БГАИ по специальности "Графический дизайн"
2019-2021 - фриланс. Создание корпо-презентаций, баннеров, карточек товаров, ведение страниц соц.сетей, создание логотипов, работа с 2д иллюстрацией, фото и видео съемкой, а так же ретушью и монтажом.
с 2021 года работаю в Часовой мануфактуре Hvilina (граф. дизайнером). Работаю с частными заказами.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Корпоративная презентация13 просмотров
- Лендинг12 просмотров
- Баннеры10 просмотров
- Презентация для онлайн-конференции13 просмотров
- Создание иллюстрации для блокнота8 просмотров
- Eleven | Hvilina12 просмотров