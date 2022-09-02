Графический дизайнер

Графический дизайнер

В 2019 окончила БГАИ по специальности "Графический дизайн"

2019-2021 - фриланс. Создание корпо-презентаций, баннеров, карточек товаров, ведение страниц соц.сетей, создание логотипов, работа с 2д иллюстрацией, фото и видео съемкой, а так же ретушью и монтажом.

с 2021 года работаю в Часовой мануфактуре Hvilina (граф. дизайнером). Работаю с частными заказами.