Нужен лого

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Завершен11 заявок253 просмотра

Нужен лого, фирма продает деревозащитные средства (пропитки, лаки) для домов и изделий из дерева.

Идея: все в силуэтах, черный цвет, буква "т" заглавная, левая часть у нее силуэт дерева (строгий, простой, доходчивый), правая качели из дерева, что бы было видно деревянные бруски, их геометрия и текстура дерева, на качелях силуэт ребенка, но он очень сильно должен смахивать на букву "е", потому что название Текстурол, сейчас то что схематично накидали похоже на виселицу, очень печально зрелище, нужен максимально простой минималистичный дизайн, как в импрессионизме парой мазков показать суть

3 года назад
pisalo
Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
6 дней назад

Выбранный исполнитель

david0109
Давид 
23 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
$25
1 день
С пониманием отнесся к многочисленными правкам, очень оперативный и грамотный специалист, за что большое спасибо, будем работать!
Спасибо за заказ,!) Надеюсь на повторное сотрудничество

Заявки фрилансеров

Артём
 
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Евгений
 
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