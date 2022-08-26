Нужен лого, фирма продает деревозащитные средства (пропитки, лаки) для домов и изделий из дерева.

Идея: все в силуэтах, черный цвет, буква "т" заглавная, левая часть у нее силуэт дерева (строгий, простой, доходчивый), правая качели из дерева, что бы было видно деревянные бруски, их геометрия и текстура дерева, на качелях силуэт ребенка, но он очень сильно должен смахивать на букву "е", потому что название Текстурол, сейчас то что схематично накидали похоже на виселицу, очень печально зрелище, нужен максимально простой минималистичный дизайн, как в импрессионизме парой мазков показать суть