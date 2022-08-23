Поправить логотип

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Закрыт1 заявка86 просмотров

Есть кривенький логотип, нужно сделать его симметричным

3 года назад
pompiy
Полина 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
36 отзывов
3 года назад

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