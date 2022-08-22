Логотип бреднда для Суши

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт3 заявки123 просмотра

Нужно сделать индивидуальный современный логотип во всех форматах( векторе и в нужных форматах. отдельно знак, отдельно шрифтовое начертание, всё вместе, в монохромном цвете...........) , направление бизнеса суши доставка + суши ресторан, цвета на ваш выбор(предпочтения изумрудный с золотом), переделанные логотипы с мира интернета не рассматриваются, 

,,TopSushi,,

3 года назад
startwork
Марьян 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Виталий
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов
3 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Логотипы и Знаки

  • Похожие заказы

  • Логотип

    $20

    Требуется разработка логотипа для школы английского языка. Все детали, включая техническое задание и сроки, будут предоставлены исполнителю. Ожидается оригинальный и запоминающийся дизайн, который отразит суть учебного заведения.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевести в вектор логотип

    $5

    Требуется перевести логотип (иконка дома с улыбкой) в векторный формат с использованием Figma. Обратите внимание на важность ровных линий и изгибов для достижения качественного результата.

    Figma
    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать логотип для магазина кроссовок

    Требуется разработка логотипа для магазина кроссовок AirStep. Логотип должен содержать изображение кроссовка на облачке и надпись AirStep. Ожидается минималистичный, но не слишком простой дизайн, отражающий легкость. Примеры стилей предоставлены для вдохновения.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип в кривых.

    Необходимо красиво дополнить существующий логотип в формате .cdr новым словом CLEANING. Ожидается качественное исполнение с учетом дизайна и эстетики логотипа.

    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать логотип

    $50

    Требуется разработать логотип для студии перманентного макияжа LEE studio. Необходимо учесть название и ассоциации с губами, бровями и глазами. Ожидается создание оригинального и запоминающегося дизайна, отражающего концепцию студии.

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Створити лого

    $1

    Требуется разработка логотипа для магазина Mavka_Store. Идеи должны быть в стиле русалок или мифических созданий, связанных с мавками. Рассматриваются предложения от начинающих дизайнеров.

    Логотипы и Знаки2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Створення логотипу

    $1

    Замовлено створення логотипу для магазину Mavka_Store, натхненного стилем русалок і міфічних створінь. Відкриті до співпраці з дизайнерами-початківцями. Очікується креативний підхід та унікальний дизайн.

    Логотипы и Знаки1 заявка
    Закрыт
    3 года назад