Сделать логотип для магазина кроссовок

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Завершен6 заявок389 просмотров

Здравствуйте! Надо сделать логотип - аватарку для магазина кроссовок известных брендов( найк, адидас, рибок и тд)

Кроссовки - реплика , не оригинал

Название - AirStep , подразумевает легкость

Как вижу я : На картинке присутствует кроссовок на облачке и надпись AirStep 

Как сделаете - воля вашей фантазии, но чтобы красиво получилось)

Нравится некий минимализм, но не слишком простой, примеры покидал ниже:

3 года назад
Vancho11
Иван 
21 год
5 лет в сервисе
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6 дней назад

Выбранный исполнитель

tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
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4 месяца назад
3 года назад
$15
2 дня
Escrow
Отличный исполнитель! Все супер! Рекомендую быстро и качественно, понимает все с полуслова
Приятный заказчик, четкое ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству!

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Михаил
 
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tverdohlibnadia
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