Здравствуйте! Надо сделать логотип - аватарку для магазина кроссовок известных брендов( найк, адидас, рибок и тд)

Кроссовки - реплика , не оригинал

Название - AirStep , подразумевает легкость

Как вижу я : На картинке присутствует кроссовок на облачке и надпись AirStep

Как сделаете - воля вашей фантазии, но чтобы красиво получилось)

Нравится некий минимализм, но не слишком простой, примеры покидал ниже: