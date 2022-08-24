Необходимо красиво дополнить существующий логотип в формате .cdr новым словом CLEANING. Ожидается качественное исполнение с учетом дизайна и эстетики логотипа.
Сделать логотип для магазина кроссовок
Здравствуйте! Надо сделать логотип - аватарку для магазина кроссовок известных брендов( найк, адидас, рибок и тд)
Кроссовки - реплика , не оригинал
Название - AirStep , подразумевает легкость
Как вижу я : На картинке присутствует кроссовок на облачке и надпись AirStep
Как сделаете - воля вашей фантазии, но чтобы красиво получилось)
Нравится некий минимализм, но не слишком простой, примеры покидал ниже:
Выбранный исполнитель
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