Создать похожую работу

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт34 заявки552 просмотра

Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

Пример работы фудмаркет

3 года назад
guest_1661039410495
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юліана
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Алеся
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Діана
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Клара
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Іван
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владимир
 
42 года
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
10 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Елчинь
 
47 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
333 отзыва
3 года назад
Кіра
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Евгения
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Яна
 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
49 отзывов
3 года назад
Илья
 
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Константин
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Артем
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктор
 
54 года
16 лет в сервисе
Был
7 минут назад
629 отзывов
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки
Юлія
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Светлана
 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
22 дня назад
455 отзывов
3 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
3 года назад
Азиза
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Виталий
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов
3 года назад
Альона
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Алёна
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Давид
 
23 года
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
22 отзыва
3 года назад
Александр
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
78 отзывов
3 года назад
Александр
 
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
47 отзывов
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Виктор
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
15 дней назад
68 отзывов
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
14 часов назад
200 отзывов
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Костянтин
 
43 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
6 отзывов(-1)
3 года назад
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
64 отзыва
3 года назад
Гость
4 года в сервисе
Был
год назад
21 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужно улучшить логотип

    $5

    Требуется улучшить существующий логотип, сделав его более качественным и привлекательным. Имеется пример логотипа, на основе которого нужно разработать новый вариант. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создание логотипа компании

    Требуется разработать логотип для компании, занимающейся монтажом и продажей систем видеонаблюдения. Необходимо предоставить примеры работ в данной сфере. Ожидается креативный и профессиональный подход к дизайну.

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип для страйкбольный команды

    $20

    Разработка логотипа для страйкбольной команды 'вурдалаки'. Требуется черно-белый рисунок с изображением накаченного викинга, сжимающего автомат или винтовку. Идея основана на примере, который будет предоставлен заказчиком.

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Створит логотип

    Потрібно створити логотип для магазину Mavka_Store. Логотип має бути в стилі русалок або інших міфічних створінь, пов'язаних з мавками. Відкриті до співпраці з дизайнерами-початківцями.

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка логотипа для школы английского

    Создайте логотип для новых курсов английского языка, который будет гармонично смотреться в Instagram и задавать стиль ведения страницы. Ожидается оригинальный и запоминающийся дизайн, отражающий суть обучения и привлекающий внимание целевой аудитории.

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Лого для музикального колективу

    Требуется разработать логотип для инди-группы 'Electrobirds'. Ожидается минималистичный дизайн с фирменным шрифтом. Избегать образов фениксов, электрических разрядов и других рок-символов. Логотип должен быть легким, атмосферным и романтичным, возможно с необычным изображением птицы.

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    3 года назад