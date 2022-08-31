Нужно улучшить логотип

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен11 заявок917 просмотров
#1$5

Есть пример логотипа, только нужно сделать лучше.

3 года назад
zhenyabondarenko
Евгений 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

Lessia_Arbaiter
20 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Дякую за роботу все сподобалось
Дякую за конкурс!

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