Ищется дизайнер для создания современного логотипа для телеграм чата с 16 уникальными концепциями, каждая из которых соответствует игровой тематике. Логотип должен быть интересным и привлекательным для аудитории в возрасте 12-20 лет. Приветствуются наброски, по которым будет выбран исполнитель.