Разработать лого

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт11 заявок401 просмотр

Нужно сделать лого, для телеграм чата. Лого один но концепций чатов 16 - каждый чат своя тематика. Чаты игровые, логотип должен быть современный и интересный аудитория 12-2. Набросок  вариант если покажите и понравиться выберем вас!

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