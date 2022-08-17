Обои для телефона

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки103 просмотра

Необходимо создать изображения с размерами 1560х720, 500х500 и поместить на них уже готовый логотип.

3 года назад
golden_mountains
Станислав 
26 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

noilproduction
29 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
$2
1 день
Escrow
Отличная работа! Все быстро и качественно.
Прекрасный в работе клиент. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
3 года назад
noilproduction
29 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
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