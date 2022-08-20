Логотип для магазину

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Завершен1 заявка67 просмотров

Магазин спеціалізується на продажі та монтажі систем опалення водопостачання та сантехніки..

Є готова назва..

Ціна створення лого? Та подальше створення дизайну.. 

3 года назад
andriycaruk
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$15
4 дня
Хороший фахівець своєї роботи, надав 5 варіантів для прикладу, Оперативно! Рекомендую.
Дякую за цікавий проект

Заявки фрилансеров

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
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Логотипы и Знаки

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