Необхідно створити логотип та дизайн для магазину, що спеціалізується на опаленні, водопостачанні та вентиляції. Назва магазину вже визначена. Вкажіть вашу ціну за виконання цього замовлення.
Логотип для магазину
Магазин спеціалізується на продажі та монтажі систем опалення водопостачання та сантехніки..
Є готова назва..
Ціна створення лого? Та подальше створення дизайну..
Выбранный исполнитель
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