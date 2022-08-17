Создать логотип ЗТМ Групп

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки590 просмотров

Создание фирменного логотипа ЗТМ Групп

3 года назад
guest_16564129771243
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$20
3 дня
Escrow
Вторая работа! Все на уровне! Понимание, открытость и отзывчивость на месте! Рекомендуем!
Отличный заказчик, второй раз работаем вместе. Четкая задача, быстра оплата Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
14 часов назад
200 отзывов
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Александр
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
78 отзывов
3 года назад
roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
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Логотипы и Знаки

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