Потрібна розробка рекламного логотипу для торгової марки мінеральної води 'Скіфська криниця'. Логотип має включати назву продукту та зображення біжачого коня, виконаний в стилі жарких степів півдня України з відсилкою на скіфські чи сарматські часи.
Логотип для маркетинговой компании
Здравствуйте,
Нужно создать логотип для компании, которая занимается маркетингом/интернет реклама.
Название — Affgrade.
Предпочтений по цвету нет.
Жду ваши варианты.
Запланированный срок окончания конкурса 18.08.2022
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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