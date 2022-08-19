Ищется дизайнер для создания логотипа и стиля группы проекта, связанного со студенческим самоуправлением. Предоставлено примерное ТЗ. Ожидается яркий и простой дизайн с акцентом на цветовую гамму: разноцветные буквы или в синих и белых тонах. Возможны идеи с академической шапочкой или звездочками. Оплата с грантовых средств.