Логотип для маркетинговой компании

$30
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Завершен23 заявки1022 просмотра
#1$30

Здравствуйте,

Нужно создать логотип для компании, которая занимается маркетингом/интернет реклама.

Название — Affgrade.

Предпочтений по цвету нет.

Жду ваши варианты.

Запланированный срок окончания конкурса 18.08.2022

3 года назад
dmitry131
Дмитро 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
13 часов назад
3 года назад
Вікторія дуже гарна виконавиця! Рекомендую!
Дякую за конкурс. Все супер. Рекомендую Дмитра до співпраці!

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