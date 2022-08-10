Логотип для музыкального ютуб канала

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт42 заявки513 просмотров

Добрый день! Логотип нужен для Ютуб канала в сфере музыки. и название (необязательно)

3 года назад
guest_16601173120979
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дария
 
21 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Александра
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Мария
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Кіра
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Данило
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Кирилл
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Марія
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ангелина
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Пётр
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктор
 
54 года
16 лет в сервисе
Был
35 минут назад
629 отзывов
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки
Денис
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Мария
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Никита
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Артем
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Таисия
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Никита
 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Назар
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
38 минут назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Давид
 
23 года
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
22 отзыва
3 года назад
Поліна
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Дарья
 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
54 отзыва
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
200 отзывов
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Никита
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
221 отзыв
3 года назад
Демид
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
3 года назад
Мария
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
64 отзыва
3 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Егор
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
14 отзывов
3 года назад
Вячеслав
 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Виктор
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
15 дней назад
68 отзывов
3 года назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
333 отзыва
3 года назад
Антон
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Татьяна
 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
36 отзывов
3 года назад
Александр
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
78 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Логотип баскетбольной команды

    Требуется разработка уникального логотипа для баскетбольной команды Moscow Sables. Дизайн должен отражать дух команды и соответствовать спортивной тематике. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип

    Требуется разработать логотип для магазина спортивных товаров. Логотип должен быть оригинальным и хорошо отражать тематику магазина. Основные детали будут предоставлены позже.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип Бренда Свадебной Моды

    Требуется разработка логотипа для бренда свадебной моды Ксения Наути. Необходимо предоставить три версии: черно-белый, цветной и упрощенный вариант. Эскиз логотипа уже имеется. Работа должна быть выполнена в векторном формате, удобном для Adobe Illustrator.

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип

    Требуется разработка логотипа для строительной фирмы. Открыт к различным предложениям и идеям. Обсуждение деталей будет проведено с исполнителем. Поделитесь своими концепциями и подходами к дизайну.

    Логотипы и Знаки40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разрабока простого лого у векторному форматі

    $15

    Требуется разработать простой логотип для волонтерского проекта в векторном формате, предпочтительно в .ai. Имеется идея и цветовая палитра. Логотип должен быть представлен на белом и черном фоне.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип для магазина

    Требуется разработка логотипа для мебельного магазина Lemis. Основные требования: минимализм и отражение тематики магазина. Проект ориентирован на обновление визуальной идентичности бренда из Латвии.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать лого в СВГ из ПНГ или отрисовать в СВГ по готовому дизайну

    Требуется создать логотип в формате SVG на основе предоставленного логотипа в PNG или отрисовать по готовому дизайну. Обеспечьте высокое качество и точность в деталях. Логотип должен быть готов к использованию в веб-дизайне.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нарисовать логотип автосервиса

    Требуется разработка логотипа для автосервиса 'Ферзя' с использованием слогана 'Проект ферзя'. Важно учесть стилистику автосервиса и создать уникальный, запоминающийся дизайн.

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип

    Требуется разработка логотипа для компании в виде буквы 'D', который будет выражать силу бренда. Важен современный и минималистический стиль. Логотип не должен отображать деятельность компании, а акцентировать внимание на силе бренда.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип для онлайн касс

    Требуется разработка логотипа для онлайн касс с акцентом на автоматизацию бизнеса и контрольно-кассовую технику. Логотип должен быть адаптирован для использования в социальных сетях.

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    3 года назад