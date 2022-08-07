Логотип

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Завершен32 заявки663 просмотра

Добрый день! Нужен логотип для фирмы в виде буквы "D" чтобы выразить всю силу бренда. Чтобы эта буква не отображала деятельность компании, а демонстрировала, что такое сила брэнда в действии.  В приоритете  современный и минималистический стиль.

3 года назад
Stepann1990
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3 года в сервисе
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3 года назад

Выбранный исполнитель

FANkill
Егор 
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$10
3 дня
Escrow
Отличная работа, быстро и качественно. Уже договорились о новых проектах.
Спасибо)заказчика однозначно рекомендую к сотрудничеству!

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