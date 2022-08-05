Логотип для онлайн касс

Требуется разработать минималистичный логотип для йога студии с названием svitlo.yoga. Логотип должен быть легким, теплым и приятным, с плавными, изящными формами и читаемыми шрифтами. Избегайте сложных элементов и угловатых форм. Вдохновение можно черпать из йоги, но без сложных поз.