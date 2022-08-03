Немного видоизменить логотип

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Закрыт14 заявок296 просмотров

Стоят задачи:

1. Выполнить логотип в цветах одесского флага (красный белый желтый)

2. Разукрашен логотип должен быть в цветах флага под углом 45 градусов - верхний левый угол должен быть красным, нижний правый - желтый, середина - белая.

3. Фон прозрачный

3. Файл логотипа должен быть в векторном формате svg и выполнен таким образом, чтобы можно было поменять 3 используемых цвета путем замены кода цвета по тексту файла в текстом редакторе.

Примерный результат должен получиться как на прилагаемой картинке logo_small2.png (только на ней угол наклона не 45 градусов). Исходники в формате ai прилагаются в зип-архиве.

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