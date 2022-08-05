Нужно создать минималистичный логотип для йога студии с названием svitlo.yoga. Можете либо обыграть название, либо какой-то элемент йоги, либо вообще что-то на своё усмотрение.

Логотип на подсознательном уровне должен восприниматься легко, приятно, возможно, как что-то теплое.

Что не нужно делать:

- Слишком сложный логотип с кучей линий

- Слишком угловатый. Наоборот нужны плавные, изящные формы.

- Жирных шрифтов

- Нечитабельных шрифтов (например сильный курсив, который может понять только тот, кто знает, что там написано)

- Если будете вдохновляться йогой, не выбирайте для референсов сложные позы (мостик, поза воина) у нас йога по-легче

Фото 1-4 референсы для шрифтов и лого, фото 5-9 какие шрифты не нужно