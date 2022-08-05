Потрібно створити логотип з трьома пінгвінами: товстим, діловим та жіночим у окулярах з прапором України. Логотип має містити назву 'Три Пінгвіна'. Розгляну різні варіанти оформлення та стилю.
Логотип на флаг
Векторный логотип телескопа Джеймс Уэбб на фоне космоса, и в правом нижнем углу наша собака с моноклем и в цилиндре и бокалом шампанского с тостом: for the knowledge!
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