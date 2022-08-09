Требуется разработка логотипа для бренда свадебной моды Ксения Наути. Необходимо предоставить три версии: черно-белый, цветной и упрощенный вариант. Эскиз логотипа уже имеется. Работа должна быть выполнена в векторном формате, удобном для Adobe Illustrator.
Логотип баскетбольной команды
Логотип для баскетбольной команды
Moscow Sables
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка логотипа для строительной фирмы. Открыт к различным предложениям и идеям. Обсуждение деталей будет проведено с исполнителем. Поделитесь своими концепциями и подходами к дизайну.Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Требуется разработать простой логотип для волонтерского проекта в векторном формате, предпочтительно в .ai. Имеется идея и цветовая палитра. Логотип должен быть представлен на белом и черном фоне.Завершен3 года назад
Требуется разработка логотипа для мебельного магазина Lemis. Основные требования: минимализм и отражение тематики магазина. Проект ориентирован на обновление визуальной идентичности бренда из Латвии.Завершен3 года назад
Требуется создать логотип в формате SVG на основе предоставленного логотипа в PNG или отрисовать по готовому дизайну. Обеспечьте высокое качество и точность в деталях. Логотип должен быть готов к использованию в веб-дизайне.Завершен3 года назад
Требуется разработка логотипа для автосервиса 'Ферзя' с использованием слогана 'Проект ферзя'. Важно учесть стилистику автосервиса и создать уникальный, запоминающийся дизайн.Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка логотипа для компании в виде буквы 'D', который будет выражать силу бренда. Важен современный и минималистический стиль. Логотип не должен отображать деятельность компании, а акцентировать внимание на силе бренда.Завершен3 года назад
Требуется разработка логотипа для онлайн касс с акцентом на автоматизацию бизнеса и контрольно-кассовую технику. Логотип должен быть адаптирован для использования в социальных сетях.Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт3 года назад
- $80
Требуется разработка логотипа для IT компании Golden Mountains. Логотип должен включать изображение золотых гор и надпись 'Golden Mountains'. Он будет использоваться для представления компании в интернете, поэтому важна его солидность и профессиональный вид. Работы будут приниматься минимум 10 дней.Завершен3 года назад