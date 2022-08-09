Привет. Мне необходимо создать логотип Марки Свадебной Моды Ксения Наути (подробная информация о бренде здесь: ksenianauti.com). Выполненная работа должна включать в себя три версии логотипа: подробный вариант черно-белый, подробный вариант цветной, и упрощенный вариант. Идея и приблизительный эскиз для логотипа я имею, могу предоставить . Работа сдается в векторном файле, удобным для чтения Adobe Illustrator. Я прошу направлять свои предложения о цене.