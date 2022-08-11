Нужен дизайнер для разработки логотипа и стиля группы проекта. Примерное ТЗ есть. Оплата услуги будет производиться с грантовых средств. Стоимость работы согласуем.

Суть: ярко, просто, лаконично, отсылка к студенческому самоуправлению (проект про развития сообщества старост) Цветовая гамма: либо яркие разноцветные буквы (поиграться с цветами), либо в цветах сайта Ломоносов (синий и белый)

Идеи: можно значок академической шапочки на один из нулей, можно звёздочки грамотно рядом поместить (star - звезда)