Разработка логотипа и стиля группы проекта

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Закрыт15 заявок481 просмотр

Нужен дизайнер для разработки логотипа и стиля группы проекта. Примерное ТЗ есть. Оплата услуги будет производиться с грантовых средств. Стоимость работы согласуем.

Суть: ярко, просто, лаконично, отсылка к студенческому самоуправлению (проект про развития сообщества старост) Цветовая гамма: либо яркие разноцветные буквы (поиграться с цветами), либо в цветах сайта Ломоносов (синий и белый)

Идеи: можно значок академической шапочки на один из нулей, можно звёздочки грамотно рядом поместить (star - звезда)

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sashakoen1
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