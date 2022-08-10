Требуется разработка логотипа для YouTube канала в музыкальной сфере. Логотип должен отражать тематику канала, также возможна проработка названия, если это необходимо.
Cоздание логотипа Срочно
Здраствуйте, требуется создание логотипа с подробной инструкцией, нужен хороший специалист! Все детали в лс
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