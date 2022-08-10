Требуется срочное создание логотипа с учетом всех деталей и инструкций. Ищется опытный специалист, способный выполнить задачу качественно и в срок. Подробности будут предоставлены в личных сообщениях.
Нарисовать логотип
Нужно нарисовать логотип для маркетингового агентства MIRA Marketing.
MIRA - Marketing Internet Research Agency.
Агентство мы открываем с партнером, его зовут Максим, меня Матвей, получается ММ = Mira Marketing. Может быть как-то можно вплести этот факт)
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