Логотип для тг канала

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен8 заявок167 просмотров

Надо сделать качественное лого для канала ДЧНА. Это обозначает Дешевле Чем На Авито. Как вы поняли это связано с продажей товара. Нужно что-то молодежное и лаконичное, можно в стиле минимализма.

3 года назад
Nikita2003kdkd
Никита 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

anna_bnglish
Анна 
21 год
3 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, сделал все хорошо. Очень быстро реагировала на поправки. Рекомендую!
Была рада сотрудничать с Никитой! Рекомендую заказчика.

Заявки фрилансеров

anna_bnglish
Анна 
21 год
3 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
3 года назад
Александр
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
78 отзывов
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
3 года назад
Иван
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елена
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
144 отзыва
3 года назад
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
64 отзыва
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
13 часов назад
200 отзывов
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки

  • Похожие заказы

  • Розробка рекламного логотипу для виробника мінеральної води

    Потрібна розробка рекламного логотипу для торгової марки мінеральної води 'Скіфська криниця'. Логотип має включати назву продукту та зображення біжачого коня, виконаний в стилі жарких степів півдня України з відсилкою на скіфські чи сарматські часи.

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип в стиле золотого яблока

    Необходим логотип в стиле золотого яблока для использования в аватаре Инстаграм и на визитках. Магазин специализируется на мобильных телефонах и аксессуарах. Требуется креативный и запоминающийся дизайн, который будет отражать концепцию бизнеса.

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип для бренда

    Требуется разработка логотипа и айдентики для новой кофейни спешлти сегмента в центре города. Бренд будет ориентирован на создание комьюнити и культуры потребления кофе. Рассматриваются варианты названий: NCC, Культура, Новая культура кофе. Предоставлен план интерьера.

    Логотипы и Знаки39 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать логотип

    $9

    Необходимо разработать уникальный логотип для интернет-магазина, специализирующегося на продаже клубники в шоколаде. Логотип должен привлекать внимание и отражать концепцию бренда. Ожидается креативный подход и оригинальный дизайн.

    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн стикеров не для коммерческого использования

    Требуется разработка эмблемы или логотипа на основе подписи для дальнейшей печати на стикерах и баннерах. Проект не предполагает коммерческого использования, поэтому важна оригинальность и креативность в дизайне.

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип для интернет магазина

    Требуется разработка логотипа и фирменного стиля для интернет-магазина косметики с нуля. Ищем фрилансера с опытом в создании уникальных графических решений. Важно, чтобы работа была выполнена качественно и в срок.

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка логотипа и стиля группы проекта

    Ищется дизайнер для создания логотипа и стиля группы проекта, связанного со студенческим самоуправлением. Предоставлено примерное ТЗ. Ожидается яркий и простой дизайн с акцентом на цветовую гамму: разноцветные буквы или в синих и белых тонах. Возможны идеи с академической шапочкой или звездочками. Оплата с грантовых средств.

    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип

    Необходимо разработать логотип для фирмы, занимающейся логистикой. Идеи и примеры для дизайна предоставлены. Название компании и подробности будут отправлены исполнителю.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нарисовать логотип

    Требуется разработка логотипа для маркетингового агентства MIRA Marketing. Учитывайте название агентства и возможность вплести инициалы партнеров (Матвей и Максим) в дизайн. Логотип должен отражать суть агентства и быть уникальным.

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    3 года назад