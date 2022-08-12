Потрібна розробка рекламного логотипу для торгової марки мінеральної води 'Скіфська криниця'. Логотип має включати назву продукту та зображення біжачого коня, виконаний в стилі жарких степів півдня України з відсилкою на скіфські чи сарматські часи.
Логотип
Здравствуйте!
Нужен словестный логотип для производства волос для наращивания.
"Рапунцель".
Героиню мультика использоваьь нельзя)
Логотип должен быть оригинальным он пойдет на регистрацию.
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