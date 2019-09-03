Victoria_Sedgwik

Виктория Седжвик Victoria_Sedgwik

 
22 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
2D Художник | 2D Artist

Добро Пожаловать!

Меня зовут Виктория, я графический дизайнер уже 4 года, фрилансом занимаюсь 3 года.

Я занимаюсь:

?Созданием персонажей, авторских иллюстраций.

?Созданием стикерпаков.

?Созданием маскотов.

?Концепт-артом

Принцип работы:

- Вы посылаете мне четкий бриф или список из пожеланий к готового арта

- Работаю до окончания проекта и желаемого результата

- Все правки входят в стоимость готового продукта

- Отвечаю на все вопросы в течение 5 мин в любом мессенджер

- Работаю с предоплатой 20%

- Предлагаю также идеи от себя, несколько вариантов скетчей и цветных гамм.

Гарантирую каждому заказчику:

??Креативный и новый подход к работе.

??Ответственное отношение к вашему заказу.

Контакты:

Behance https://www.behance.net/sedvictoria5c3

Viber +380 97 399 68 90

Telegram @v4libertas

Facebook https://www.facebook.com/sedgwickvika

Спасибо за внимание, буду рада сотрудничеству!

Концепт-арт
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Yuliya_Kolibri
Юлия 
34 годаБеларусь
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$12
10 баллов
3 года назад
Отрисовать кружки с забавными надписями
Виктория очень быстро и качественно выполнила все поставленные задачи! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
С Юлией очень приятно работать) Четко поставлена ​​задача, быстро отвечает. Очень быстро пришли к общему мнению и разработали персонажа) Буду рада дальше сотрудничать!
Ответный отзыв
WeberAndre
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
4 года назад
Необходимо отрисовать
Качественная работа, выполнена в срок. Изменения были внесены быстро и те что нужно;) Рекомендую!
Спасибо за отзыв! Работать было легко и приятно. Михаил очень быстро отвечал и доступно объяснил задачу. Сотрудничеством полностью довольна, буду рада последующим проектам)
Ответный отзыв
guest_15842057554211
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Отрисовка изорбражения
Благодарю за отрисовку логотипа! Лучшая Цена+ качество! Оперативно решили все вопросы, все доработали!
Четко поставленна задача, оперативный ответ, в общем было очень приятно работать. Буду рада дальнейшем сотрудничестве!
Ответный отзыв
oksanamerkulova
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$80
10 баллов
4 года назад
Создать стикер-пак на 10 стикеров для криптоботаники
Виктория быстро и качественно сделала стикер-пак. Адекватно реагировала на правки. Были рады сотрудничеству!
Все замечательно, отдельное спасибо Руслану с которым мы вместе работали над стикерпаком. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!)
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oksanamerkulova
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Создать маскота для Криптоботаники
Маскот получился отличный. Рады продолжить сотрудничество с данным иллюстратором.
Заказчик очень коммуникабельный, открытый, четко поставила цель и свое видение результата. Конкурсом и сотрудничеством довольна, заказчика рекомендую!
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