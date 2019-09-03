2D Художник | 2D Artist

Добро Пожаловать!

Меня зовут Виктория, я графический дизайнер уже 4 года, фрилансом занимаюсь 3 года.

Я занимаюсь:

?Созданием персонажей, авторских иллюстраций.

?Созданием стикерпаков.

?Созданием маскотов.

?Концепт-артом

Принцип работы:

- Вы посылаете мне четкий бриф или список из пожеланий к готового арта

- Работаю до окончания проекта и желаемого результата

- Все правки входят в стоимость готового продукта

- Отвечаю на все вопросы в течение 5 мин в любом мессенджер

- Работаю с предоплатой 20%

- Предлагаю также идеи от себя, несколько вариантов скетчей и цветных гамм.

Гарантирую каждому заказчику:

??Креативный и новый подход к работе.

??Ответственное отношение к вашему заказу.

Контакты:

Behance https://www.behance.net/sedvictoria5c3

Viber +380 97 399 68 90

Telegram @v4libertas

Facebook https://www.facebook.com/sedgwickvika

Спасибо за внимание, буду рада сотрудничеству!