Добро Пожаловать!
Меня зовут Виктория, я графический дизайнер уже 4 года, фрилансом занимаюсь 3 года.
Я занимаюсь:
?Созданием персонажей, авторских иллюстраций.
?Созданием стикерпаков.
?Созданием маскотов.
?Концепт-артом
Принцип работы:
- Вы посылаете мне четкий бриф или список из пожеланий к готового арта
- Работаю до окончания проекта и желаемого результата
- Все правки входят в стоимость готового продукта
- Отвечаю на все вопросы в течение 5 мин в любом мессенджер
- Работаю с предоплатой 20%
- Предлагаю также идеи от себя, несколько вариантов скетчей и цветных гамм.
Гарантирую каждому заказчику:
??Креативный и новый подход к работе.
??Ответственное отношение к вашему заказу.
Контакты:
Behance https://www.behance.net/sedvictoria5c3
Viber +380 97 399 68 90
Telegram @v4libertas
Facebook https://www.facebook.com/sedgwickvika
Спасибо за внимание, буду рада сотрудничеству!
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