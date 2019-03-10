Ищу иллюстратора для создания стикер-пака, тема (печать на одежде)

Иллюстрации и РисункиЗавершен14 заявок296 просмотров
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Всем привет!

Ищу иллюстратора для создания стикер-пака, из 5 стикеров (включая наш логотип) (стикеры под печать будут идти, так что в идеале исходники предоставить в векторе)

- От нас фирменные цвета, логотип все в векторе.

ТЗ:

Было бы отлично, если бы иллюстратор использовал для создания стикеров, как элементы - типы нанесения (прямая печать по ткани, шелкография) и футболки/поло/свитшоты/чашки/кепки

Пример во вложении (естественно с принтереста:))

Желательно видеть ваше портфолио, спасибо за внимание! 

5 лет назад
eleven11
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Victoria_Sedgwik
22 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
5 лет назад
$15
5 дней
WMZ
Советую ! Качественно и быстро ;)
Замечательный заказчик! Приятный в общении, быстро пришли к общему мнению)