Ищу иллюстратора для создания стикер-пака, тема (печать на одежде)

Всем привет!

Ищу иллюстратора для создания стикер-пака, из 5 стикеров (включая наш логотип) (стикеры под печать будут идти, так что в идеале исходники предоставить в векторе)

- От нас фирменные цвета, логотип все в векторе.

ТЗ:

Было бы отлично, если бы иллюстратор использовал для создания стикеров, как элементы - типы нанесения (прямая печать по ткани, шелкография) и футболки/поло/свитшоты/чашки/кепки

Пример во вложении (естественно с принтереста:))

Желательно видеть ваше портфолио, спасибо за внимание!