Для фирменных магнитов магазина со стихами сделать иллюстрации с нашим персонажем. Нужен дизайнер-иллюстратор. Всего будет 10 магнитов с разными четверостишиями, размер магнита 6*9 см. Пример четверостишия: выходит будда из нирваны почистит зубы примет душ побреется погладит кошку забьет кальянчик ...
Ищу иллюстратора для создания стикер-пака, тема (печать на одежде)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Ищу иллюстратора для создания стикер-пака, из 5 стикеров (включая наш логотип) (стикеры под печать будут идти, так что в идеале исходники предоставить в векторе)
- От нас фирменные цвета, логотип все в векторе.
ТЗ:
Было бы отлично, если бы иллюстратор использовал для создания стикеров, как элементы - типы нанесения (прямая печать по ткани, шелкография) и футболки/поло/свитшоты/чашки/кепки
Пример во вложении (естественно с принтереста:))
Желательно видеть ваше портфолио, спасибо за внимание!
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $8
[b]Требуется:[/b]перевести растровое изображение в векторный формат. Саму ракушку и надпись "РАПАНЫ", стилистика текста, как будто написано на песке пальцем, если так будет понятнее для восприятия. [b]Важно: [/b]макет в дальнейшем будет использоваться для плоттерной порезки, поэтому есть ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Добрый день, требуется сделать визуализацию дома (пример во вложении) Есть 3д модель дома в формате .skpИллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Характеристики сохранения (разрешение) взять из примера (Папка Пример_сохранения_в_TIFе) Чтобы в файлах был прозрачный фон, они были пригодны для печати. И не весили каждый по 50 мгбайт.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $30
1. Нужно предложить 1-2 варианта с изменением перегородок в квартире, можно добавлять, перемещать, удалять все серые перегородки и двери, можно сделать "open space" 2. Рисунки предметов, мебель и т.п. размещать необязательно, но будет плюсом 3. Границы квартиры, лоджию, расположение окон, ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нарисовать 20 изображений (пиктограмм) по ремонту телефоновИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, задача нарисовать 2 маски для подушки и чехла (iPhone X) размером 600 x 600 пикселей в PNG формате. Во вложении 2 примера изображений как они должны выглядеть после наложения маски. Маска подразумевает непосредственно ровный гладкий ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать примерно 5 иллюстрации для лениднга. Подробности в личкуИллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна другая кошка и книга. Интересна стоимость и сроки.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $8
Для слайдера главной страницы: [url=https://ecosolutions.com.ua/]https://ecosolutions.com.ua/[/url] нарисовать банер "Акции и скидки" Требования: 1920х600 пикселей .pngИллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт5 лет назад