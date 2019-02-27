Нарисовать маски-наложения для продуктов

Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки194 просмотра
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Здравствуйте, задача нарисовать 2 маски для подушки и чехла (iPhone X) размером 600 x 600 пикселей в PNG формате.

Во вложении 2 примера изображений как они должны выглядеть после наложения маски. Маска подразумевает непосредственно ровный гладкий вырез, тени.

5 лет назад
sante
41 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
OFY
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
21 день назад
5 лет назад
$5
1 день
WMZ
Работа выполнена на отлично! Рекомендую!
Очень приятный заказчик, подробно описал суть работы и быстро перевел деньги.