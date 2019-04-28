Дизайн для бумажной карточной ролевой игры

Иллюстрации и РисункиЗавершен2 заявки216 просмотров
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Бумажная карточная ролевая игра (пойдёт в печать).

Нарисовать обложку в трех цветах (обычная, редкая, легендарная).

На самой карте макет с 6ью параметрами и картинка разных персонажей.

Подробности в ЛК.

5 лет назад
ArtemedoN
Артём 
38 летИзраиль
18 лет в сервисе
Был
21 час назад
Выбранный исполнитель
Artgamer
Татьяна 
38 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$100
7 дней
Проект по дизайну и верстке детских игральных карточек с кубиком. Очень понравился творческий подход Татьяны, наше сотрудничество всё еще продолжается.
Артем очень надежный заказчик. Работаю с ним по 100% предоплате. Сотрудничество в процессе. Только наилучшие рекомендации!