Дизайн для бумажной карточной ролевой игры

Требуется сделать красивую поздравительную (с днем рождения) оригинальную фотооткрытку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бумажная карточная ролевая игра (пойдёт в печать).
Нарисовать обложку в трех цветах (обычная, редкая, легендарная).
На самой карте макет с 6ью параметрами и картинка разных персонажей.
Подробности в ЛК.
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