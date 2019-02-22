Сделать логотип для акканута Инстаграм

Отрисовка двух сцен в 2d(по стилю [url=https://www.freepik.com/free-vector/medical-professionals-people-retro-cartoon-poster_3861898.htm)?:]https://www.freepik.com/free-vector/medical-professionals-people-retro-cartoon-poster_3861898.htm [/url]): - ребенок смеется во время того как доктор его слушает(фоном выступает кабинет) + оформить логотипом текст "здравница" как название передачи, подходящим шрифтом с добавлением зелени(листочки т.д.) - мужчина худой в ...