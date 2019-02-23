Нарисовать узор по фото в векторе

Иллюстрации и РисункиЗавершен5 заявок203 просмотра
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Есть фото с рисунком на стене за телевизором

Надо нарисовать в кореле векторный рисунок одного узора, максимально приближенный к фото

пропорции рисунка  2756х1610

указывайте цену и срок

5 лет назад
andreybv
Андрей 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
AllSkyArt
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$10
2 дня
WMZ
Хороший исполнитель, работа выполнена быстро и по техзаданию.
Четкое задание, своевременная оплата. Рекомендую!
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