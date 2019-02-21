Нарисовать простейшую иллюстрацию

Иллюстрации и РисункиЗавершен15 заявок242 просмотра
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Нужно нарисовать для логотипа зуб-мультяшный герой. Миньон например. Тоесть банально отрисовать красивый улыбающийся зубик и надеть на него костюмчик миньона, например.

Интересует стоимость и сроки

5 лет назад
ilywa
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
acid_mask
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$12
1 день
Все круто, профессионал своего дела. Я - довольно капризный заказчик, и исполнитель переделывал иллюстрацию 3 раза полностью и без претензий. И 3 раза было очень круто! Однозначно рекомендую, его работа стоит своих денег
Хочу отметить пунктуальность заказчика, мне ни разу не пришлось ждать его ответа на мои вопросы, более 10 минут. Отличный заказчик, Оплата моментальная. Всем рекомендую. Хотелось бы и дальше сотрудничать)
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