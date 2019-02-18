Нужна обложка для песни, 3100*3100 пикселей.Колыбельная. На обложке должна быть иллюстрация с сюжетом. Основное назначение - рекламные посты в ВК, обложка на яндекс музыке и itunes.Желательно:- привлекающая внимание картинка, цвета. Чтобы при скролле страниц глаз цеплялся за иллюстрацию.- Наличие текста: "Евгений Жиза" "Колыбельная дочке"- Основное в тексте - название, а не автор.- Иллюстрация вызывает теплые эмоции и ассоциаии "Вот как папа заботится о дочке!"Как вариант, мужской силуэт, можно не полный, укачивающий ребенка. Лица можно скрыть, отвернуть. В тексте есть слова про звезды и луну, если это важно.