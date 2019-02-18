Нарисовать 5 векторных иллюстраций

$30
Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок299 просмотров
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Нужно нарисовать 5 векторных иллюстраций для приложения.

Приложение используется для видео мониторинга ребенка.

На одном телефоне приложение транслирует видео с камеры, на втором телефоне можно смотреть видео.

В приложеной картинке экран с синим слайдером - место для размещения иллюстраций с текстом (фон возможно лучше белый)

Тексты для иллюстраций:

Ai recognition of child: -voice -cry -laugh

Pay once for all connected phones

Unlimited video monitoring in 3G, 4G & Wifi

Turn off ADS

Secured connection

Предпочтительнее если все будет нарисовано в минималистичном легком стиле.

Желательно по картинкам можно было понять текст не читая его.

Примеры того  что нравится у других, приложил.

Присылайте примеры похожих работ, пишите стоимость и срок.

5 лет назад
yanrad
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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