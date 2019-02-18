Задача: Подобрать 50 универсальных развлекательных мемов, пример мема прилагаю. Вместо красного блока - указан город, указываем требуемый. Бюджет указан.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать 5 векторных иллюстраций для приложения.
Приложение используется для видео мониторинга ребенка.
На одном телефоне приложение транслирует видео с камеры, на втором телефоне можно смотреть видео.
В приложеной картинке экран с синим слайдером - место для размещения иллюстраций с текстом (фон возможно лучше белый)
Тексты для иллюстраций:
Ai recognition of child: -voice -cry -laugh
Pay once for all connected phones
Unlimited video monitoring in 3G, 4G & Wifi
Turn off ADS
Secured connection
Предпочтительнее если все будет нарисовано в минималистичном легком стиле.
Желательно по картинкам можно было понять текст не читая его.
Примеры того что нравится у других, приложил.
Присылайте примеры похожих работ, пишите стоимость и срок.
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