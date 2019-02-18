Нарисовать текст в векторе в стиле шрифта

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок204 просмотра
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добрый день

есть шрифт Milford, но нет русского в нём

необходимо написать несколько слов на русском, но в стиле шрифта:

адрес (ул. и дом)

обувь. одежда. аксессуары

нужен вектор, тк это будет печататься (плакат)

есть 2-3 дня на эту задачу

5 лет назад
crudata
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
CREOLIT
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$30
3 дня