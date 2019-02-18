Нужно сделать прозрачным фон на логотипе

Нужно нарисовать для логотипа зуб-мультяшный герой. Миньон например. Тоесть банально отрисовать красивый улыбающийся зубик и надеть на него костюмчик миньона, например. Интересует стоимость и сроки
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Нужно сделать фон прозрачным на логотипе. Сейчас фон белый.
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