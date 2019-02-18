Нужно сделать прозрачным фон на логотипе

Иллюстрации и РисункиЗакрыт18 заявок229 просмотров
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Нужно сделать фон прозрачным на логотипе. Сейчас фон белый.

5 лет назад
roamer
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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