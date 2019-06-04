CREOLIT

Дмитрий CREOLIT

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Я люблю свою работу.

E-mail:  [email protected]

Skype:  CREOLITFL

С уважением, Дмитрий.

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$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
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Отзывы заказчиков
log1n0v
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
4 года назад
Отрисовать 2 изображения в векторе
Все отлично - оперативно и качественно. Рекомендую!
Понятная задача, оплата сразу Было приятно поработать. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
motolex
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$16
10 баллов
5 лет назад
Перерисовать в вектор
Все супер – сделано быстро и качественно. Очень комфортная схема и разнообразие вариантов оплаты.
Рекомендую. Было приятно поработать, оплату получил сразу, задание понятное, всегда на связи.
Ответный отзыв
Ruslan203
Руслан 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Перерисовать лого
Все сделано оперативно и качественно.
Отличный заказчик доволен сотрудничеством, оплата сразу. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
vakeks2
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$16
10 баллов
5 лет назад
Отрисовать логотип в векторе.
Спасибо, все сделано оперативно и как просил.
Оплата сразу, хороший заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
first_mirror
Марьяна 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
3 отзыва
$7
10 баллов
5 лет назад
Перевести из растра в вектор
Очень быстро, чётко и профессионально. Я прихожу в восторг, когда сталкиваюсь с подобным отношением к работе. Однозначно продолжим работать. Спасибо :)
Всегда на связи, задачу объясняет ясно и оплачивает сразу. Был легко и приятно выполнить заказ. Полностью доволен сотрудничеством, буду рад выполнить заказы ещё. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
52 отзыва
$1/час
от $1
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
6 отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
3D-графика
2 отзыва
$1/час
от $1
нет рейтинга
Шрифты
2 отзыва
$1/час
от $1
нет рейтинга
Фотосъемка
1 отзыв
$1/час
от $1
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
1 отзыв
$1/час
от $1
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
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