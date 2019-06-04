Дмитрий CREOLITCREOLIT
40 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Я люблю свою работу.
E-mail: [email protected]
Skype: CREOLITFL
С уважением, Дмитрий.
Действие аккаунта приостановлено!
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$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
4 года назад
Все отлично - оперативно и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Понятная задача, оплата сразу Было приятно поработать. Всем рекомендую.
$16
10 баллов
5 лет назад
Все супер – сделано быстро и качественно. Очень комфортная схема и разнообразие вариантов оплаты.
Ответный отзыв
Рекомендую. Было приятно поработать, оплату получил сразу, задание понятное, всегда на связи.
$7
10 баллов
5 лет назад
Все сделано оперативно и качественно.
Ответный отзыв
Отличный заказчик доволен сотрудничеством, оплата сразу. Рекомендую всем.
$16
10 баллов
5 лет назад
Спасибо, все сделано оперативно и как просил.
Ответный отзыв
Оплата сразу, хороший заказчик, рекомендую.
$7
10 баллов
5 лет назад
Очень быстро, чётко и профессионально. Я прихожу в восторг, когда сталкиваюсь с подобным отношением к работе. Однозначно продолжим работать. Спасибо :)
Ответный отзыв
Всегда на связи, задачу объясняет ясно и оплачивает сразу. Был легко и приятно выполнить заказ. Полностью доволен сотрудничеством, буду рад выполнить заказы ещё. Очень рекомендую!
Логотипы и Знаки
52 отзыва
$1/час
от $1
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
6 отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
3D-графика
2 отзыва
$1/час
от $1
нет рейтинга
Шрифты
2 отзыва
$1/час
от $1
нет рейтинга
Фотосъемка
1 отзыв
$1/час
от $1
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
1 отзыв
$1/час
от $1
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга