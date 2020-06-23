Отрисовать 2 изображения в векторе

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Завершен9 заявок380 просмотров

Доброго времени! Требуется сделать 2 изображения в векторе. Изображения прикрепляю.

К сожалению, размеры исходников небольшие, но содержание по ним понятно.

В идеале для постера в постирочную сделать еще и перевод для описаний всех режимов.

5 лет назад
log1n0v
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Выбранный исполнитель

CREOLIT
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Понятная задача, оплата сразу Было приятно поработать. Всем рекомендую.

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