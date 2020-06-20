Иллюстрация к книге

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Закрыт13 заявок630 просмотров

Здравствуйте. Нужна иллюстрация к фантастическому произведению (романтическая фантастика, боевик, драма).  На данный момент рисунок нужен к первой части романа с надписью названия произведения и изображением центрального персонажа. 

5 лет назад
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