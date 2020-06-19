Нужны три персонажа, сантехник, электрик и бытовой мастер. Чтоб они что-то делали. Стиль какими они должны быит прикрепил. Это фото грузчика. Должны быть остальные похож и не отличатся.
Перекомпоновка PowerPoint-презентации
Необходим полный редизайн PowerPoint-презентации: изменить фон, шаблоны, ряд слайдов полностью переделать, всё выдержать в единой стилистике, в т.ч. профессионально отрисовать ряд элементов. Общий объём порядка 12-ти страниц, в результате должно получиться порядка 15-20.
Также необходимо будет сопровождение и доработка презентации по запросу, в течение 2х месяцев (за отдельную оплату).
Принимаются исполнители только с наличием аналогичных работ в портфолио!
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