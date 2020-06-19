Перекомпоновка PowerPoint-презентации

Необходим полный редизайн PowerPoint-презентации: изменить фон, шаблоны, ряд слайдов полностью переделать, всё выдержать в единой стилистике, в т.ч. профессионально отрисовать ряд элементов. Общий объём порядка 12-ти страниц, в результате должно получиться порядка 15-20.

Также необходимо будет сопровождение и доработка презентации по запросу, в течение 2х месяцев (за отдельную оплату).

Принимаются исполнители только с наличием аналогичных работ в портфолио!