Нужно сделать человеческое сердце в форме сердца,

но нужно чуть более форменное чем на рефе(рис.1) и сделать второй клапан(обязательно),примерно в том же месте как на скече(рис.2)Что-то похожее без клапанов можно увидеть в бараньем сердце,но нам нужно человеческое! хороший микс из элементов сердца правильно расставленные клапана,скеч делался с учетом рефа поэтому в вашей версии клапана могут находиться в другом месте для более красивой картины,но примерно что бы это находилось на том же уровне. Должно выглядеть не как иллюстрация а как фото.Цель сделать что то более приятное по внешнему виду из обычного сердца ,для темы о чувствах.

Не повторяйте реф,жду каплю творчества друзья!